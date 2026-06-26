岐阜県の美濃加茂市議会の定数削減案が、反対多数で否決されました。美濃加茂市では、藤井浩人市長が議員定数を削減し、その分政務活動費などを増やすのが望ましいとの考えを示し、若手市議ら3人が定数を「16」から「10」にする条例改正案を提出していました。市議会では「多様性を担保できるのか」などの疑問が多く上がり、26日の採決で提案者の3人を除く全員が反対し否決されました。藤井浩人市長：「私も美濃加茂市の民主