再整備検討委員会25日 現在の場所に移転してから40年以上が経つ岡山市中央卸売市場と岡山市花き地方卸売市場。施設の老朽化などが課題で、岡山市は2026年度から再整備に取り組みます。 市場の関係者や大学教員らで構成される再整備検討委員会が25日、初めて開かれ、「無駄を省き取引量に見合った規模に」というコンセプトなどが岡山市側から委員に説明されました。 委員からは「使い勝手がよく、次世代に残る市