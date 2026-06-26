荒れる子どもたちと本気で向き合う更生施設「みらいの里」。𠮷田恵輔監督の最新作『四月の余白』は、そこで働く大人たちと、行き場を失った少年少女のぶつかり合いを描く。主人公・西健吾は元半グレで元受刑者。かつて罪を犯しながらも、今は子どもたちの未来のために奔走する施設の運営者であり寮長だ。暴力の“さじ加減”を知り、どんな悪ガキにも動じない百戦錬磨の男でありながら、その胸の奥には、消えない過去と、