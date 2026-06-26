交際相手の男性に斧で指を切断させ、切り落とした指の肉をフライパンで焼いて食べる--。3件の傷害罪に問われた佐藤紗希被告（当時23）の初公判が2025年9月9日、大阪地裁で開かれた。被告は「いずれもやっていません」と全面否認したが、被害者のAさん（同21）が証人として語った内容は、にわかには信じ難いものだった。【画像】「まな板の上に置かれた指に、斧を振り下ろし…」被害者Aさんの欠損した指を見る（閲覧注意）佐藤紗