湾岸エリアのタワーマンションに引っ越してきた普通の主婦・叶恵（34）は息子・はるとの小学校受験を決意。【お受験編1話を読む】「ちゃんとできない子はね、お猿さんと一緒なんだよ」名門小学校に入れるため、母の狂気が4歳の子供を追い詰めるはるとは塾ので授業になんとかついていけるように頑張るも、母からはその頑張りを認めてもらえずに落ち込んでしまう。追い詰められるはるとだが…？文春オンラインがお届け