日本の十八番とも言える高速カウンター。【画像多数】2021年11月に一般女性と結婚…家族に33歳の誕生日を祝ってもらう伊東純也を見るこれは、伊東純也が右のアウトサイドのポジションを獲得してから日本の武器に磨き上げられた感がある。©JMPAスピードを武器に無名の選手からフランス1部リーグへ伊東のスピードは、持って生まれた才能だ。逗葉高校時代は、目立った活躍ができず、強豪大学からのオファーがなかったが、