〈「淡々と『また頑張ります』と…」W杯で4年越しのリベンジを果たした上田綺世（27）の“知られざる挫折”《日本人初の1試合2ゴール》〉から続く6月26日（日本時間）のスウェーデン戦で先制ゴールを決めたサッカー日本代表の前田大然。相手DFにプレッシャーを与える献身的な守備など全力プレーが特徴の前田だが、そのプレースタイルに至るまでには学生時代の「ある経験」があった。6月24日発売の「週刊文春」より前田大然の記事