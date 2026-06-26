【ワシントン＝栗山紘尚】米連邦最高裁は２５日、ハイチやシリア出身の移民に対する「一時保護資格（ＴＰＳ）」を打ち切ったトランプ米政権の決定を支持する判断を示した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ハイチ人約３５万人とシリア人約６０００人が滞在資格を失う可能性がある。強硬な移民政策を進めるトランプ政権には追い風となる。ＴＰＳは、自然災害や紛争に見舞われた国の住民を対象に、米国の一時滞在