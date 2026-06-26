2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、大雨となっています。26日夜にかけては台風7号が西日本に近付きます。高知市・桂浜から現在の様子を伝えてもらいます。高知県内は25日の降り始めから26日午後3時までの雨量は、室戸岬で295ミリ、黒潮町佐賀で232・5ミリなどとなっています。高知県東部の東洋町では大雨による土砂災害の恐れがあるとして、午後1時に「警戒レベル3・高齢者等避難」を発表し、町内3か所に避難所を設置し、7世帯7