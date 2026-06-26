おととし７月の記録的な大雨で地区の大部分が浸水した山形県戸沢村蔵岡地区の防災集団移転計画に国土交通大臣が同意したことがわかりました。 戸沢村蔵岡地区ではおととし７月、記録的な大雨で地区の大部分が浸水し地区全体が安全性の高い場所に移転する、防災集団移転に向けた事業を進めていて、地区のすべての世帯が集団移転に同意しています。 集団移転には国土交通大臣の同意が必要ですが、きのう付で大臣が移転計画に同意し