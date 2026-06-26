松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」においして、6月30日10時から「ブラウンソースハンバーグ定食」を販売する。「ブラウンソースハンバーグ定食」惜しまれながらも販売終了となった人気ハンバーグソース「ブラウンソース」が今回、待望の復活を果たす。ふっくらジューシーに焼き上げた合い挽き肉のハンバーグに、マッシュルームの香りと旨み広がるブラウンソースをたっぷりとかけた。濃厚でコク深いソースと