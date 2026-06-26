第一屋製パンは、Nintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」デザインのポケモンパン2品を7月1日に発売する。今回発売する商品は、キャラメルクリームとキャラメルホイップの2種類のキャラメルが楽しめる「Wキャラメルクリームパン」とピザソースを塗りコーンとハム入りのマヨネーズをトッピングした「ピザパン」で、おやつにも、食事にもぴったりなパン。目印となるパッケージには「ぽこ あ ポケモン」に登場するポケモンたちが