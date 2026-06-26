能登半島地震から間もなく2年半、元の景観が戻りつつあります。護岸にも大きな被害を受けた七尾市の和倉温泉では、国が工事を進めていた新たな護岸が完成しました。和倉温泉では、およそ3.5キロにわたって護岸が被害を受けたため、2024年12月に国や県が復旧工事に着手しました。およそ3.5キロのうち、国や県は旅館前の護岸工事を優先的に進め、25日までにおよそ2.5キロの工事が完了しました。これで営業を再開した旅館や再開を予定