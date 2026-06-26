ヤクルトの新外国人、レアンドロ・セデーニョ内野手（27）が26日、神宮球場で行われた1軍練習に参加した。室内練習場で行われた練習に合流し調整。「日本に再び来て野球ができて良かった」と笑顔を見せた。昨季、西武でチームメートだった山野辺やモンテルとも再会し「去年一緒にやっていた選手もいた」と笑顔。同じベネズエラ出身のオスナやキハダ、ドミニカ共和国出身のサンタナやリランソと中南米出身の選手も多く在籍する