◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第2日（2026年6月26日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）雷雲の接近などで2度中断されたが、天候の回復が見込めず第2日の競技は、午後3時30分にサスペンデッドとなった。あす27日の第3日は、台風7、8号の接近による悪天候が見込まれるため、中止となった。大会事務局が発表した。それにより72ホールの完走を目指して、29日の予備日に最終ラウンドが行われるこ