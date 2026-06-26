「ゼクシオ 14 レディス（ティ-ルミント）」商品ラインアップDUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ゴルフクラブ「ゼクシオ14（フォーティーン）レディス」の新色「ティールミント」を数量限定で、7月25日から販売する。「ゼクシオ 14 レディス（ティールミント）」ゴルフクラブに加え、同カラーでコーディネートできるゴルフボール（「ゼクシオ HYPER RD」）およびキャディバッグも同時に展開し、統一感のあるス