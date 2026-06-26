1987年、6月25日。かつて一大旋風を巻き起こした、大人気アイドルの結成日だ。そこから実に39年が経った2026年の同日、ファンの胸を踊らせる一本の動画が公開された。【写真】「昭和の最先端」ファン大興奮、結成日に公開された『光GENJI』デビューMV光GENJIのデビュー曲が公開音楽レーベル『ポニーキャニオン』の公式YouTubeで公開されたのは、現在のSTARTO ENTERTAINMENTこと旧ジャニーズ事務所に所属したグループ『光GENJI