◇セ・リーグヤクルト―中西（2026年6月26日神宮）ヤクルト―中日戦は雨天のため、中止。ヤクルトは3試合連続で中止となった。発表後に取材に応じた池山監督は「自然には勝てない。良い（休息）時間だと思って」と前を向いた。先発ローテーションは再編。先発予定だった吉村が28日の同カードに向かい、次戦の27日は予定通り松本健が登板する。悪天候で調整が難しい日々が続くが「しっかり調整してくれると思う」と話した。