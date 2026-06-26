ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は２７日、優勝戦が行われる。中村魁生（２７＝大阪）は、初日こそ５、４着発進も、２日目から圧巻の５連勝で予選を２位通過。準優で６勝目を手にして、当地はこれが初優出。「特に回った時の足がいい。出足やターン回りがいいし、伸びもやられない」と納得の仕上がりだ。Ｖ戦は大阪支部の先輩・上條が立ちはだかるが、「ちゃんと回れたらワンチャンあるかな」と虎視眈