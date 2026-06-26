《今日も朝からアツく楽しいスタート》6月25日、Instagramのストーリーズにこう綴ったのは女優の井桁弘恵（29）。開催中の「FIFAワールドカップ2026」日本対スウェーデン戦を国内で観戦したという。日本テレビのスペシャルナビゲーターを務める井桁は、21日のチュニジア戦は現地で観戦しリポート。同じくスペシャルナビゲーターの竹内涼真（33）や元日本代表・槙野智章氏（39）とともに出演した。しかし井桁のリポートが“薄っぺら