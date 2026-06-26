【モデルプレス＝2026/06/26】AKB48の岩立沙穂が6月24日、自身のInstagramを更新。キャミソールトップスを取り入れた夏らしいコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】31歳AKB48メンバー「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿◆岩立沙穂、キャミソール姿を披露岩立は「甘めなコーデだった日」とつづり、写真を複数枚投稿。肩とデコルテのラインが際立つ淡いパープルのキャミソールに、ふんわりとした白のロングス