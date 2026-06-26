【モデルプレス＝2026/06/26】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月25日、自身のInstagramを更新。息子へのキャラクター弁当を公開した。【写真】39歳元バレー日本代表「再現度高すぎ」ばいきんまん弁当◆木村沙織、ばいきんまん弁当公開木村は「竹輪の磯辺揚げ大好きなはずなのにハート型にしたら食べなかった！」と記し、息子への弁当を公開。アニメ「アンパンマン」のキャラクター・ばい