【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の小沢仁志が6月25日、自身のInstagramを更新。蕎麦の朝食を公開した。【写真】63歳俳優「朝は軽めに」大谷登板で早起きした朝食に鶏きつね蕎麦◆小沢仁志、蕎麦の朝食公開小沢は「おはようさん！大谷登板で早起きw今日はYouTube撮影で飯屋2件ハシゴになるから朝は軽めに 鳥きつね蕎麦で」とドジャースの大谷翔平選手を見るために早起きしたという朝食を披露。油揚げ、鶏肉、揚げ玉、かまぼこが乗