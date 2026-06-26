おやつカンパニーは6月29日、「ベビースターラーメン丸」シリーズから、夏季限定の新フレーバー「しおコーン味」を全国のコンビニで発売する。ビッツ形状の「ベビースターラーメン丸」にフリーズドライコーンを加え、とうもろこしの甘じょっぱさをイメージした夏らしい味わいに仕上げた。オープン価格で、店頭想定価格は税込173円前後。なお、商品の取り扱い状況は、企業や店舗により異なるとしている。【すべての商品画像を見る】