お笑いタレントの江頭２：５０がアルゼンチンのテレビで“デビュー”した。江頭はサッカー北中米Ｗ杯の日本―スウェーデンを現地の米ダラスで現地観戦。試合前に取材を受けた。アルゼンチン最大の民放局「テレフェ」のＸでは、金色の全身タイツに「日本」のはちまきをした江頭が街頭インタビューに応じる姿を公開。リポーターにスペイン語と英語で話しかけられ「アイラブテキサース！」とノリノリで答えている。日本の有名