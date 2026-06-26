佐賀県白石町の国道で26日朝、トラックと軽乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性が意識不明の重体です。 警察によりますと、午前7時前、白石町遠江の国道444号で、準中型トラックと、対向車線を走っていた軽乗用車が衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた50代の男性が、顔面から出血するなどして病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。トラックを運転していた50代の男性にケガはありませんでし