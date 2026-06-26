日本軽種馬協会は、２６年に静内種馬場で供用したアメリカンファラオ（牡１４歳、父パイオニアオブザナイル）を、２７年も引き続き１シーズン供用することを決定した。アメリカンファラオは現役時代に１５年にケンタッキーダービー、プリークネスＳ、ベルモントＳを制し、３７年ぶりに米３冠を達成。計Ｇ１・８勝を挙げた。日本での代表産駒は、２１、２２年にフェブラリーＳを連覇したカフェファラオや、２０年のジャパンダ