Ｂ２ベルテックス静岡は２６日、熊本ヴォルターズ・ＳＦ／ＰＦ君座武志と２０２７―２８年シーズンまでの２年契約で合意したと発表した。君座は宇都宮工業高校から東海大に進学。今年３月、大学４年で練習生として参加していた熊本ヴォルターズと選手契約を締結。シーズン終了後に退団していた。君座はクラブを通じて「はじめにこのような機会を与えてくださった、井上GM、ジョン・パトリックHC、そしてクラブ関係者の皆さまに