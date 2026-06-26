新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『黄泉のツガイ』第２クールの開幕を記念し、６月26日（金）午後２時45分より第１クール全12話の無料一挙放送を実施する。 『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘による漫画が原作。山奥の小さな村で暮らす優れた弓矢の腕を持つ狩人の少年・ユルと幽閉されているかのように座敷牢で「おつと