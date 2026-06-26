日産自動車は２６日、「ノート」、「ノートオーラ」、「エクストレイル」の３車種計６０万５９５台（２０２０年１１月〜２６年４月製造）のリコールを国土交通省に届け出た。発表によると、リチウムイオンバッテリーの制御装置プログラムに不具合があり、正常な状態なのに異常と判定し、モーターへの電力供給が停止して走行できなくなる恐れがある。問い合わせはお客さま相談室（０１２０・３１５・２３２）へ。