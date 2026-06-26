ドジャースの大谷翔平選手がオールスターゲームのファン投票で最多得票となり、6年連続6度目の出場が決まりました。7月に行われるオールスターゲーム、ファン投票の一次投票の結果が発表され、大谷選手が初めて両リーグで最多得票となる334万1257票を獲得。指名打者で6年連続6度目の先発出場を決めました。一方、ブルージェイズの岡本和真選手もア・リーグ三塁手部門で、逆転でトップに浮上。上位2人による最終投票に駒を進めまし