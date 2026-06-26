「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。今回は、夏のお困りを解消したケアアイテムのベストバイ・アイテム。娘「いたっ！！」娘の髪の毛をといていると、やたらと絡む。元から癖毛なので仕方ないと言えば仕方ないけれど、夏場はプールの塩素や紫外線によるダメージ