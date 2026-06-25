スポーツで地域活性化を目指す女子サッカーチームのマネージャーが、伊勢崎市の入浴施設で１日支配人を務め、地域の人たちと交流を深めました。 伊勢崎市にあるスーパー銭湯「前橋やすらぎの湯」では、２年前に誕生した女子サッカーチーム「ザスパ群馬ルミナス」と連携して地域を盛り上げる活動を行っています。 ２５日は、チームのゼネラルマネージャ