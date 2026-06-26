大雨や大雪などによる新千歳空港での滞留者解消に向けた連携対策会議が札幌で開かれました。新千歳空港では２０２６年１月、記録的な大雪などの影響で２日間でおよそ９０００人が滞留しました。 こうした状況を受け、国と北海道エアポートは、ＪＲ北海道やバス会社、タクシー会社などとの連携強化を目的に、滞留者解消に向けた対策を続けています。会議では、新千歳空港での滞留者の緩和策について、道や札幌市、