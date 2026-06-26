JAF長崎支部によりますと、6月はネコが車のエンジンルームなどに入り込むことによるトラブルが増えるということで、ドライバーへの注意を呼び掛けています。 冬場に多く見られる、ネコが車のエンジンルームなどに入り込んでしまうトラブル。 JAF長崎支部によりますと、梅雨時期の6月にも増える傾向にあるそうです。 理由としては、春に生まれた子ネコが活発に動き始める時期が6月で、落ちつけ