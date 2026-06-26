湿度も高くて蒸し暑いと飲みたくなるのが、冷たいビールではないでしょうか。貴重なレシピで作る限定ビールを味わうことができて、しかも道民はお得に入場できるという注目スポットが、６月２６日に報道公開されました。（庭野アナウンサー）「冷たいグラスに注がれるビール、たまりません！」その場所とは、札幌市東区にある「サッポロビール博物館」昔の資料や写真パネルなどでサッポロビー