夏の高校野球新潟大会の組み合わせ抽選会が26日、新潟市で開かれました。今大会には77校・66チームが出場し、甲子園を目指します。 第1シードは14年ぶりの甲子園を目指す新潟明訓。今春の県大会を制して勢いにのる明訓の初戦は高田に決まりました。 第2シードは2年ぶりの甲子園を狙う新潟産大附属です。初戦から好投手・飛田を擁する柏崎と対戦。初戦から注目の好カードとなりました。 今春センバツ出