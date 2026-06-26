天皇皇后両陛下はオランダ・ベルギー公式訪問を終え、さきほど帰国されました。天皇皇后両陛下を乗せた政府専用機は午後2時半すぎ、羽田空港に到着しました。両陛下はおよそ13時間半のフライトの疲れも見せず、出迎えた秋篠宮ご夫妻や高市首相らににこやかに挨拶をされました。今月13日からオランダを、続いて20日からベルギーを訪れた両陛下は、2週間の公式訪問を終え、感想を文書で公表されました「二人で両国を訪問できたことを