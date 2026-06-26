中国の習近平国家主席（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は26日、バングラデシュのラーマン首相と北京で会談し、両国関係を「新時代の運命共同体」に格上げすることで一致した。カンボジアの最高実力者フン・セン上院議長（前首相）とも同日会談し協力関係の強化について協議した。中国外務省が発表した。習氏は16日にミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏とも北京で会談している。アジア