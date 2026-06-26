【モデルプレス＝2026/06/26】元乃木坂46の与田祐希が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。タレントの渡辺満里奈の手料理を公開した。【写真】25歳元乃木坂人気メン「レストランみたい」ローストビーフやグラタンなど大物夫婦宅でのおもてなし料理◆与田祐希、渡辺満里奈の手料理公開お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と渡辺夫妻宅を訪問したという与田。「まりなさんの手料理。美味しすぎて感動でした…！ありがとうご