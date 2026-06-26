では、沖永良部島から中継です。坂元さん。 お昼ごろまでは雨風ともに激しかった沖永良部島ですが、午後2時をまわった頃から雨は次第に弱まっていて、現在は小雨程度です。 しかし、風は依然として強く木々を今も揺らしています。 この風で島内では電線が切れ、午前中には一部で停電もありました。 家電量販店に懐中電灯を買いに来た女性は「夜に向けてまだ油断ができないので備えたい」と話していました。 奄美大島の状