SNSで高額報酬をうたういわゆる「闇バイト」のリクルーターとして、職業安定法違反の疑いで逮捕された神奈川県のとび職の男性（20）について鹿児島地検は、26日付けで不起訴処分としました。 鹿児島県警によりますと、神奈川県のとび職の男性（20）は今年4月、知人の男（25）と共謀し、10代の男性に対して「一発逆転の仕事」などとSNSでメッセージを送り、詐欺の受け子として勧誘した疑いで今月6日に、職業安