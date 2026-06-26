メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の広沢一郎市長は市長ら特別職を含む職員向けにハラスメント防止条例を制定する考えを明らかにしました。 名古屋城の木造復元事業をめぐり、河村前市長が職員に「切腹」などと発言した問題で第三者委員会は報告書で「パワハラには該当しない」と結論付けました。 しかし、調査結果で「必ずしも適切とは言い難い言動があったことは否定できない」としています。 これを受け、2