メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、愛知県蒲郡市の住宅で火事があり、この家に住む男性が死亡しました。 警察によりますと、午前7時半ごろ蒲郡市形原町で「煙が出ている」などと119番通報が相次ぎました。 消防車など7台が出動し、火は約4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。 この火事で、この家に住む無職の浅岡健一さん（59）が心肺停止の状態で見つかり、現場で死亡が確認され