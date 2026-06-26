岡山東警察署 岡山市東区の県道で飲酒運転でひき逃げをしたとして、自称・岡山市の建設作業員の男（19）が26日、逮捕されました。 岡山東警察署によりますと、男は26日午前2時ごろ、岡山市東区益野町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、対向車線のタクシーに衝突しました。そして運転手の男性(62)と乗客の男性(40)にけがをさせましたが、必要な救護などをせずに逃げた疑いが持たれています。 運転手と乗客は