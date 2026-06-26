◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグを報じた。元日本代表の北澤豪氏が生出演。キーポイント解説を行った。スウェーデン戦については「前田大然選手の絶妙なタイミングがスゴかった」を挙げ、日本の美しいつなぎからのゴールを絶賛。「（前田選手の）隠れ