アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/26営業日時点＝ 上海重油 1.36％ 上海銅 0.46％ 大連ポリエチレン 0.29％ 大連とうもろこし 0.17％ 上海異形鉄筋 -0.45％ 上海ゴム -2.12％ ＊数値は前日比％