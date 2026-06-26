土佐和紙の職人などが手がけたうちわの展示販売会が高知県佐川町で開かれています。クジラの尾をイメージした「うちわ」。佐川町で雑貨の販売と喫茶を営む「キリン館」では、越知町を拠点に活動する土佐和紙の紙漉き職人・内田海宇さんと丸亀うちわ職人・河野竹克さんが共同で手作りした3種類のうちわが販売されています。うちわは、絵柄や色がなく、和紙や竹が持つ素材本来の美しさが清涼感をもたらし、インテリアとしても