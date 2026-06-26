2026年秋までの期間限定となっていた高知と台湾を結ぶチャーター便の運航が、2027年3月まで延長されることになりました。台湾のチャーター便は、台湾の桃園国際空港と高知龍馬空港を週2回往復するもので、2023年5月に期間限定で運航を開始。これまでに6回延長を重ね、2026年10月24日までとなっていました。県によりますと、就航開始から2026年5月末までの約3年間で、台湾からの搭乗者数は約5万3000人で、