最大震度6強の地震から一夜明け、青森・八戸市内では小中学校が再開され、子ども達が笑顔で登校しました。25日、震度6弱を観測した八戸市では公立の全ての小中学校が臨時休校となりましたが、26日から授業が再開されました。しかし、給食センターが被災したため、26日は午前授業だということです。5年生の児童：（友達が）元気に登校できていて、すごくうれしくてよかった。（給食が）復活して温かいご飯をみんなで食べたい。給食